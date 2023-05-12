Efeler Belediyesi Hanımevi, Azerbaycanlı konukların doğum günü partisine ev sahipliği yaptı

Efeler Belediyesi'nin hanımevleri, Azerbaycanlı konukların doğum günü partisine ev sahipliği yaptı. Ata Mahallesi Hanımevi'nde düzenlenen parti, yöresel şarkıların söylendiği ve oyunların oynandığı coşkulu bir kutlama oldu.

Efeler Belediyesi tarafından yaşama geçirilen Ata Mahallesi Hanımevi, Azerbaycanlı konukların doğum günü partisine ev sahipliği yaptı.

Zaman zaman çeşitli etkinlerin de düzenlendiği Efeler Belediyesi'nin hanımevleri, bu kez Azerbaycanlı konukların doğum günü partisine ev sahipliği yaptı. 2 yıldır kentte yaşayan ve Azerbaycan vatandaşı olan Günel İsayeva, oğlu Yusuf'un 12'nci yaş gününü Ata Mahallesi Hanımevi'nde düzenlediği parti ile kutladı. Yöresel şarkıların söylendiği ve oyunların oynandığı parti, pasta kesiminin ardından son buldu.

Zamanının önemli bir bölümünü hanımevlerinde geçirdiğini belirten Günel İsayeva, şunları söyledi:

"İki yıldır Efeler'de yaşıyorum. Ata Mahallesi Hanımevi'nin açılışına katılmıştım. Projeden çok etkilendim. Burada, dertlerimizi ve mutluluklarımızı paylaşıyoruz. Özel günlerimiz için kutlama etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Hem ücretsiz hem de hiçbir eksiği yok. Çalışanları güler yüzlü ve yardımsever. Her açıdan bizi çok memnun eden bir proje. Çocuğumun yaş gününü de burada coşku ve mutlulukla kutladık. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve ekibine çok teşekkür ederim."

Doğum gününün Hanımevi'nde kutlanmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Yusuf İsayeva ise şöyle konuştu:

"Bu özel günümü burada kutlamak istedim çünkü her açıdan çok uygun bir ortamı var. Ben ve arkadaşlarım da zaman zaman ailemle birlikte buraya geliyoruz. Bahçesinde çeşitli oyunlar oynuyoruz. İkramları da çok lezzetli. Kitap Kafelere de zaman zaman gidiyorum. Başkan Atay, Efeler için önemli işler yapıyor. Kendisine çok teşekkür ederim."