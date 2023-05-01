Efeler Belediyesi Altıncı Hanımevi'ni Açıyor

Efeler Belediyesi, ilçenin altıncı Hanımevi'ni, 3 Mayıs'ta düzenlenecek törenle vatandaşların hizmetine sunacak.

Efeler Belediyesi, kente kazandırdığı yeni Hanımevi'ni, 3 Mayıs Çarşamba günü saat 13.00'te Girne Mahallesi Ormancı Caddesi Numara 19'da düzenlenecek törenle hizmete açacak.

Hanımevi'nin açılışına tüm vatandaşları davet eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Efeler'de yaşayan ve ilçemizi ziyaret eden kadınların hoşça vakit geçirebildikleri Hanımevlerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Kadınların hayatın her alanında daha sosyal ve özgür olmalarını amaçlıyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz ve 6'ncısını hizmete açacağımız Hanımevi'mizin açılışına tüm Efeler halkını davet ediyorum" diye konuştu.