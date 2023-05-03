Efeler Belediyesi 6. Hanımevi'ni açtı

Efeler Belediyesi, Hanımevlerinin 6'ncısını, Girne Mahallesi Ormancı Caddesi'nde düzenlenen törenle hizmete açtı. Açılış törenine, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da açılış için tebrik mesajı gönderdi.

Efeler Belediyesi, Hanımevlerinin 6'ncısını, Girne Mahallesi Ormancı Caddesi'nde düzenlenen törenle hizmete açtı.

Efeler halkının ilgi gösterdiği açılış törenine, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, eşi Güneş Atay, Efeler Belediye Meclisi üyeleri, birim müdürleri, kentteki sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEBRİK MESAJI

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'ncı Hanımevi'nin açılışı için gönderdiği mesajda şunları kaydetti:

"Efeler Belediye'miz tarafından hizmete açılan Girne Mahallesi Hanımevi'nin açılış törenine nazik davetinizden dolayı teşekkür ediyorum. 'Dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gidenler, kadınlarımızın toplumsal yaşamdaki önemini en iyi bilenlerdir. Yerel yönetimlerden başlayarak ülkemizin her yerinde bu anlayışın egemen olacağı, kadınların özgürce sosyalleşebilecekleri ve kendilerini mutlu kılacakları yaşam ortamlarını oluşturacağız. Kadınlarımızı ekonomik ve sosyal alanda birçok olanak sağlayan Belediye Başkanı'mız Sayın Mehmet Fatih Atay'ı yürekten kutluyor, açılışa katılan Efelerli misafirlerimize sevgiyle saygılarımı sunuyorum."

Açılışta konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ise tüm Efeler halkının huzurlu ve mutlu yaşam sürmesi için çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek şunları dile getirdi:

"HER MAHALLEYE HANIMEVİ AÇACAĞIM"

"Efeler'de hak ettiğimiz mutlu ortamı yaratmak için çaba sarf ediyoruz. Her mahalleye Hanımevi açacağım. Hanımevi projemizi kırsal mahallelerimizde de açmak istedik. Orada yaşayan kadınların sosyalleşebilecekleri alan sayısı çok az. Kapalı olan köy okullarının bize verilmesini talep ettik. Ne yazık ki talebimize olumlu yanıt verilmedi. Serçeköy Mahallesi'nde mülkiyeti belediyemize ait olan bir okulda bu hayalimizi gerçekleştirdik. Serçeköy'de kadınlarımızın sosyalleştikleri Serçeköy Kültür Merkezi'mizi açtık, bunu göreve gelir gelmez yaptık. Sizler için çalışmaya devam edeceğim. Altıncı Hanımevi'miz hayırlı uğurlu olsun."

Konuşmaların ardından Başkan Fatih Atay, katılımcılarla birlikte açılış kurdelesini kesti.