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Edremit'teki Okul Yakınındaki Çukur Tehlike Saçıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde altyapı çalışmaları için açılan ve günlerdir kapatılmayan okul yakınındaki çukur tehlike saçıyor. Çukurun etrafı bant şeritler ve uyarı levhaları ile çevrili olsa da mahalle sakinleri çukurun bir an önce kapatılmasını istiyor.