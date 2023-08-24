Edremit'teki Apartman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın, diğer dairelere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda daire kullanılamaz hale geldi.