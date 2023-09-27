Edremit'teki 750 Yıllık Çınar Ağacı İlgi Odağı

SEFER TALAY

Balıkesir'in Edremit ilçesi Şahinderesi Kanyonu'nda bulunan 750 yıllık çınar ağacı yaşı ve ilginç yapısı ile dikkat çekiyor. İstanbul'dan gezmeye gelen Turgay Karali, "İstanbul Tuzla'dan geliyorum. İlk defa geliyorum buraya 750 yıllık bir ağaç, çok da dikkat çekici. Devrilmiş gibi gözüküyor ama, alttan kaynak olmuş. Toprakla birleşmiş. Çok ilginç bir ağaç" dedi.

Edremit'in Altınoluk Mahallesi'nde Kaz Dağları'nın eteğindeki Şahinderesi Kanyonu'nun girişinde yer alan 750 yıllık çınar ağacı ilgi odağı oldu. Şahinderesi Kanyonu'na gelen vatandaşlar, tarihi çınar ağacı ile fotoğraf çekmeden geçmiyorlar.

"İNSANLARIN GELİP GÖRMELERİNİ TAVSİYE EDERİM"

Çınarı ilginç bulduğunu belirten Turgay Karali, "İstanbul Tuzla'dan geliyorum. İlk defa geliyorum buraya. 750 yıllık bir ağaç, çok da dikkat çekici. Devrilmiş gibi gözüküyor ama, alttan kaynak olmuş. Toprakla birleşmiş. Çok ilginç bir ağaç" dedi.

Hamdi Mengi, "İlk defa geldik bu Şahinderesi Kanyonu'na. İlk geldiğim yerde de bu ağacı gördük. Çok enteresan bir ağaç. 750 yıllık olduğu belirtiliyor. İki gövdesi var. Böyle enteresan ağacı ilk defa gördük. Hayretler içindeyim yani. Şahinderesi Kanyonu'nu herkesin görmesini isterim" diye konuştu.

Kemal İşi ise, "Çınar ağacını ilk defa gördüm. Bir de ikisi birleşmiş gibi gözüküyor. 750 yıllık olduğu söyleniyor. Çok dikkatimi çekti" dedi. Kaan Tuna ise, "750 yıllık bir ağaç. İki ağaç herhalde birbiri ile kaynaşmış. Bayağı enteresan geldi. Deve görünü mü desem, at figürü mü desem... Tuhaf bir şey olmuş ama güzel de olmuş. Burada zaten gezilip görülecek Şahinderesi Kanyonu vardı. Bu da artı bir değer olarak bu gün karşımıza çıktı. İnsanların gelip görmelerini tavsiye ederim" dedi.