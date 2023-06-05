Edremit'te gerçekleştirilen Fetih 1453 yürüyüşüne gençler yoğun ilgi gösterdi

Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi işbirliği ile gerçekleştirilen Fetih 1453 doğa yürüyüşü projesi kapsamında 39 genç, Kazdağları'nda endemik bir tür olan ve İstanbul'un fethinde büyük rol oynayan Göknar ağaçlarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen "Fetih 1453" yürüyüşüne katılan 39 genç, İstanbul'un fethinde kullanılan Göknar ağaçlarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi işbirliği ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kazdağları Milli Parklar Şefliğinin desteği ile gerçekleştirilen proje çerçevesinde 39 genç, Kazdağları'nda endemik bir tür olan ve İstanbul'un fethinde büyük rol oynayan Göknar ağaçlarını yakından tanımak için doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kazdağı Milli Parkı Tozlu Yaylası Mevkisinde yaklaşık 6 kilometrelik bir parkurda yürüyüş gerçekleştiren gençler, Kazdağı Göknar'larının bulunduğu alana ulaştı.

Projenin ve doğa yürüyüşünün danışmanlığını yapan Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl, burada yürüyüşe katılan gençlere Kazdağları'na özgü endemik bir tür olan Göknar hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Fatih Satıl, gazetecilere yaptığı açıklamada Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi işbirliğinde Fetih 1453 Doğa yürüyüşü projesini ilk defa bu sene gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu yürüyüşü geleneksel hale getirmeyi planladıklarını anlatan Satıl, "Amacımız İstanbul'un fethinde rolü olan bu Kazdağı Göknar'nın, yine İstanbul'u fetheden Fatih'in yaşındaki gençlerle birlikte ağacı yerinde görmek, tanıtmak, mitolojisini, hikayesini, tarihsel özelliklerini anlatmak amacıyla bu gezi düzenledik." dedi.

Gençlere Kazdağı Göknarı'nın biyolojik özelliklerinden, mitolojik değerinden, Osmanlı tarihinde ve İstanbul'un fethindeki rolünden bahsedildiğini aktaran Satıl şöyle devam etti:

"Ağacın özelliklerinden detaylı olarak bilgiler verdik. Göknar Daha çok burada da gördüğünüz gibi Kazdağı'nın kuzeye bakan bin metrenin üzerinde, 1000 - 1400 metrelere arasında doğal yayılışı olan bir ağaç türümüzdür. Tabii dekoratif bir özelliği vardır. Kendine has kokusuyla yukarıya, göğe bakan kozalakları ile ve yeşil açık tonlarda yapraklarının rengiyle insanların dikkatini çekiyor. Bu nedenle de peyzaj özelliği olan dekoratif bir ağacımızdır."

Geziye katılan Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinden İsa Aydemir'de izlenimlerini şöyle anlattı:

"Bugün Kazdağı gezisinde yeni bir ağaç gördüm. Kendi adıma söyleyeyim Göknar ağacını gördüm. Göknar ağacı. İstanbul'un fethinde kullanılan kızaklar da kullanılan ağaçmış. Açıkçası bunu görmek, Fetih 1453 programında görmek gerçekten benim için büyük bir önem taşıyor. Göknar ağaçları dışarıdan gördüğü gibi gerçekten çok güzel görünümde ağaçlar."