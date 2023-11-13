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Edremit'te çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın nedeniyle oluşan dumandan bir kişi etkilenerek ambulans ile hastaneye sevk edildi.