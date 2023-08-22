Edremit'te çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kaz Dağları eteklerinde çıkan yangın şiddetli rüzgar ile büyüdü. Yangın, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi'nde eski çöplüğün üst tarafında çıkan yangın kısa sürede rüzgar ile büyüdü. Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlık 2 uçak, bir helikopter, 3 arazöz, 1 su tankeri ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiyeler müdahale etti. Aşırı rüzgar nedeniyle büyümesinden endişe edilen yangın ekiplerin erken müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü. Bölgede ekipler soğutma ve hasar tespit çalışmalarına başladı. Bölgede bulunan bazı arı kovanları da yangından zarar gördü. - BALIKESİR