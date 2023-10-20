Edremit Belediyesi, Tuzcumurat Mahallesi'nde Yeni Yürüyüş Yolu Açtı

Edremit Belediyesi, Tuzcumurat Mahallesi'nde yaptığı çalışmayla kente yeni yürüyüş yolu kazandırdı. Yürüyüş yolu yeni nesil tasarruflu ışıklandırmalarla ışıl ışıl yapılarak hizmete sunuldu.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Tuzcumurat Mahallesi'nde 400 metre uzunluğundaki yürüyüş yolunu tamamladı. Agonya garajı olarak bilinen mevkiden başlayıp Ülkü Tepesi'ne kadar uzanan ve Tuzcumurat Mahallesi'nde vatandaşların nefes alacağı park alanı ile birleşen yürüyüş yolu hizmete açıldı. 138 ve 151. sokaklar üzerinde gerçekleşen 1. etap yürüyüş yolu İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından yeni nesil tasarruflu ışıklarla aydınlatıldı.

Modern ve kullanışlı yapısıyla vatandaşlar tarafından ilgi gören yürüyüş yolunun planlanan 2. etap çalışmaları da ileriki günlerde başlayacak. Yetkililer tarafından yeni 250 metrelik 2. etap çalışmalarının bölgede bulunan dere ıslahının tamamlanmasıyla birlikte hızla başlayacağı belirtildi.