Edremit Belediyesi Sokak Hayvanları İçin MamaMatik Yerleştirdi

Edremit Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanlar için belirlenen noktalara 'MamaMatik' yerleştirdi. Güneş enerjisiyle çalışan çevreci MamaMatik; pet şişe, cam şişe ve metal kutular içine atıldığında otomatik olarak hayvanlara mama veriyor.

Edremit Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanlar için belirlenen noktalara 'MamaMatik' yerleştirdi. Güneş enerjisiyle çalışan çevreci MamaMatik; pet şişe, cam şişe ve metal kutular içine atıldığında otomatik olarak hayvanlara mama veriyor.

Edremit Belediyesi tarafından çevre ve hayvan dostu bir proje yaşama geçirildi. MamaMatik, 'Atıklarınız hayat kurtarsın' sloganıyla meydanlardaki yerini aldı. MamaMatik ile yurttaşlar otomatlara pet şişe, cam şişe ve metal atıklarını attığında hayvanlara mama ve su verilecek.

Yurttaşlar otomatları kullanarak hem can dostların beslenme ve su ihtiyacını karşılıyor hem de çevrenin korunmasına katkı sağlıyor.