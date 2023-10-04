Edremit Belediyesi Hayvanları Koruma Günü'nde Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

Edremit Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde sokak hayvanlarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda görev ve yetkiler, ilgili kanunlar konuşuldu ve hayvanseverlerin görüşleri alındı.

Edremit Belediyesi, kaymakamlık ve ilgili kurumlardan yetkili kişilerin katılımıyla 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında sokak hayvanları konuşuldu.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Edremit'te patili dostlar konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, görev ve yetkiler, ilgili kanunlar konuşularak, yetkililer tarafından bilgilendirme yapıldı. Hayvanseverlerin de görüş ve önerileri alınarak paylaşımda bulunulurken, merak edilen sorular da yetkililer tarafından yanıtlandı. Salondakilere can dostlara verilmek üzere belediye görevlileri tarafından mama hediye edildi.

"BİR KAP BİR HAYAT"

Bilgilendirme toplantısına katılarak hayvan sevgisinin önemini belirten Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, "Böylesi önemli bir etkinlikte Edremit Belediyesi olarak paydaş olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Onlar bizim dostlarımız biraz daha özen gösterelim. Can dostlarımız için belediye ekiplerimiz 7/24 görevde. Kentte yaşanan sorunları biliyoruz her zaman can dostlarımızın yanında olacağız. Deneyimli veteriner hekimlerimiz sokaktaki canlarımız için çalışmaya devam ediyor. Bizler de tekrar 'Bir kap bir hayat' diyerek herkesi bu sorumluluğu almaya, canlarımızın yanında olmaya hassasiyet göstermeye davet ediyoruz. Katılımınız için teşekkür ediyoruz" dedi.

Toplantı sonrası Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, farkındalık oluşturmak amacıyla sokak hayvanlarına mama verdi.