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Edirne ve Kırklareli'nde sis hayatı olumsuz etkiliyor

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Edirne ve Kırklareli'nde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kentin simgesi Selimiye Camisi ve tarihi yapılar sis altında kayboldu. Sis öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.

Edirne ve Kırklareli'nde sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de sabaha karşı etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kentin simgesi Selimiye Camisi ve tarihi yapılar sis altında gözden kayboldu.

Kırklareli'nde de sis sabah saatlerinde etkili olmaya başladı, görüş mesafesi oldukça düştü.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri de sisin etkili olduğu güzergahlarda önlem aldı.

Her iki ilde de sisin öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Yaşam

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