Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer koruyucu ailelerle buluştu

Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, koruyucu ailelerle bir araya geldi. Şehir Gönüllüleri Vakfı işletmesi Lalel Kafe'de düzenlenen programda Sezer çifti, çocuklar ve koruyucu aileleriyle sohbet etti. Vali Sezer, koruyucu ailelere minnettar olduklarını belirtti ve paylaşmanın önemine vurgu yaptı. Programda çocuklar yüz boyama etkinliğine katıldı ve oyunlar oynandı.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer koruyucu ailelerle bir araya geldi.

Karaağaç'taki Şehir Gönüllüleri Vakfı işletmesi Lalel Kafe'de düzenlenen programda Sezer çifti, çocuklar ve koruyucu aileleriyle sohbet etti.

Vali Sezer, yaptığı konuşmada, koruyucu ailelere minnettar olduklarını belirtti.

İnsanoğlunun hayatta her şeyi paylaştığını, hayatının paylaşmak için var olduğunu ifade eden Sezer, "Paylaştıkça her şey daha da güzel oluyor. Paylaşılacak en güzel duygu da sevgi ve merhamet. Bunlar çok güzel duygular. Ben hepinizi teker teker tebrik ediyorum. İyi ki varsınız. Allah sayılarınızı arttırsın. Bu evlatlar bu memleketin, bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız. Onların hayata tutunmaları, hayat basamaklarını başarıyla çıkmaları, sizlerin onlara destek olmasına bağlı, bundan daha güzel bir duygu olamaz." ifadelerini kullandı.

Çocuklar yüz boyama etkinliğine katıldı, çuval yarışı ve halat çekme oyunları oynandı.

Sezer çifti de çocukların oyunlarına eşlik etti.