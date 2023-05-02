Edirne Valiliği, Tiny House'ların Tarım Arazi Kullanımına Aykırı Konumlandırılması İçin Suç Duyurusunda Bulundu

Edirne Valiliği, tarım arazilerinde yasa dışı şekilde konaklama ve barınma amaçlı 'tiny house' adı verilen, genellikle 10 ila 30 metrekare arasında, tekerlekli veya sabit olarak tasarlanan küçük evler konumlandırılması için çalışma yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. 'Toprak koruma arazi kullanımı' ve 'imar' kanunlarına aykırı davrananlar hakkında yasal işlem yapılacağı bildirildi.

EDİRNE Valiliği, Keşan'da, tarım arazilerinde yasa dışı şekilde konaklama ve barınma amaçlı 'tiny house' adı verilen, genellikle 10 ila 30 metrekare arasında, tekerlekli veya sabit olarak tasarlanan küçük evler konumlandırılması için çalışma yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. 'Toprak koruma arazi kullanımı' ve 'imar' kanunlarına aykırı davrananlar hakkında yasal işlem yapılacağı bildirildi.

Edirne Valiliği, tarlaları yasa dışı şekilde konaklama, barınma maksatlı yapıları konumlandıracak şekilde çalışmalar yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, son dönemde özellikle sahil şeridine yakın tarımsal arazilerde 'tiny house' adı ile bilinen konaklama ve barınma maksatlı yapıları konumlandıracak şekilde çalışmalar yapıldığı, sosyal medya üzerinden kooperatif hisse satışı gibi yasa dışı usullerinin denendiğinin tespit edildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca Keşan ilçesine bağlı Danişment ve Gökçetepe köylerinde bazı tarla vasıflı taşınmazlarda toprak koruma, arazi kullanımı ve imar kanunları ile Edirne kapsamına alan üst ölçekli mekansal plana aykırılık oluşturulduğunun belirlendiği bildirildi. Üstünde yapı olan parsellerde mühürleme yapıldığı belirtilen açıklamada, yasaya aykırı davrananlar hakkında kanunun 'Tarım arazilerini, tescili mümkün olmayan fiili hisseler oluşturarak arazinin hisselere tekabül ettiği kabul edilen kısımlarının zilyetliğini, bir özel hukuk tüzel kişisinin faaliyeti kapsamında bu tüzel kişiyle üyelik veya ortaklık ilişkisi kurarak devretmek veya bu işlere aracılık etmek suretiyle arazinin bütünlüğünün bozulmasına ve amacı dışında kullanılmasına sebebiyet verenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve yüz günden bin güne kadar adli para cezası verilir' hükmüne istinaden Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.Tarım alanlarının korunması ve imar kirliliğinin önüne geçilmesi adına benzeri uygulamalara ilişkin denetimlerin sıkı şekilde yapıldığı dile getirilen açıklamada, yasa dışı girişimler karşısında mağduriyet yaşanmaması adına vatandaşların yetkili kurumlardan bilgi edinmesi ve dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.