Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Sıcak Hava Etkiliyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaşanan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar serinlemek için park ve bahçeleri tercih ediyor. Sokak hayvanları da sıcaktan etkileniyor ve su ihtiyaçlarını karşılamak için çeşmelerden ve su kaplarından faydalanıyor. Vatandaşlara sokak hayvanları için mama ve su bırakma çağrısı yapılıyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de 41 derece ölçülen sıcak havadan bunalanlar bina gölgeleri, park ve bahçelerde serinlemeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar şemsiyeler yardımıyla sıcaktan korundu.

Aşırı sıcaktan sokak hayvanları da olumsuz etkilendi.

Ağaç gölgelerinde toplanarak sıcağın etkisinden korunmaya çalışan hayvanlar, çeşmelerden ve iş yerlerinin önlerine bırakılan su kaplarından su içti.

Bir El Bin Nefes Derneği Başkanı Yağmur Islattı Aydın, AA muhabirine hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği Edirne'de vatandaşlara sokak hayvanları için kapılarının önüne bir kap mama, bir kap su bırakmaları çağrısında bulundu.

Özellikle kedi ve köpeklerin sıcaklara bağlı olarak hastalıklarla mücadele ettiğini belirten Aydın, "Evlerimizde bulunan bir yoğurt kabını dahi değerlendirerek, sokağımızda, kapımızın önüne uygun yerlere bir kap su bırakarak onların sıcaklardan daha az etkilenmesini sağlayabiliriz." dedi.

Aydın, valilik ve belediyenin de logolu su kabı dağıtarak vatandaşların bu konudaki bilincinin artmasını sağlayabileceğini dile getirdi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar ve turistler, sahillerde zaman geçiriyor.

Havanın 35, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyenler sahilleri tercih etti.

Vatandaşlardan bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlendi.

Sıcak hava, kent sakinlerine bunaltıcı bir gün yaşatırken, Kumbağ'da denize girerek serinlemeye çalışanların yoğunluğu arttı.

Kent merkezinde ve caddelerin sıcak hava nedeniyle sakin olduğu gözlenirken, bunalan vatandaşların ağaç gölgeleri, yeşil alanlar, çay bahçeleri ve kapalı alanları tercih ettiği görüldü.

Kentte seyyar satıcılık yapan Hakkı Işıklar, AA muhabirine, sıcakların birkaç gündür çok bunaltıcı olduğunu söyledi.

İnsanların bu havalarda çok dışarı çıkmadıklarını ifade eden Işıklar, "Biz de ekmek parası için çalışmaya devam ediyoruz. Burada şemsiyenin altında korunmaya çalışıyoruz. Hava çok sıcak, çok nem var ister istemez zorlanıyoruz. Mücadele etmek zorundayız. Allah herkesin yardımcısı olsun." dedi.

Çay ocağında çalışan Sadi Karakaş, sıcak havanın çalışma şartlarını zorlaştırdığını dile getirdi.

Sıcak havada çay ocağında durmanın çok zor olduğunu aktaran Karakaş, sipariş gelene kadar ocağın dışında ve gölgelik alanda beklemeye çalıştığını belirtti.

Karakaş, çay yerine daha çok soğuk meşrubat siparişi aldıklarını belirterek, "Bunaltıcı sıcaklar çok bugünlerde. Esnaf çağırdığı zaman soğuk meşrubat götürüyoruz. Bu sıcak havada zorluk çekiyoruz. Çay satışlarımız durdu. Havalar sıcak olduğundan çalışan olarak zorluk yaşıyoruz. İnsanlar sıcak olduğundan evden çıkmıyor." diye konuştu.

Kırklareli

Hava sıcaklığının 41 derece ölçüldüğü kentte, sıcaklık nedeniyle cadde ve sokaklarda sakinlik yaşanıyor.

Vatandaşlar yollarda yürürken bina ya da ağaç gölgelerinde yürümeyi tercih etti.

Bazı vatandaşların ağaç gölgelerindeki banklarda oturarak serinlemeye çalıştığı gözlendi.

Sıcaktan sahipsiz hayvanlar da olumsuz etkilenirken, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki süs havuzunda köpeklerin ve kuşların suya girdiği görüldü.

Sıcak havanın çok yoğun hissedildiğini belirten vatandaşlardan Yusuf Hatipoğlu, kapalı alanların daha çok bunaltıcı olduğunu belirterek, dışarı çıkarak gölgede serinlemeye çalıştığını söyledi.

Hollanda'dan Kırklareli'ne gurbetçi olarak geldiğini ve sıcak nedeniyle gezemediğini dile getiren Hatipoğlu, "Şu anda gölgede oturarak serinlemeye çalışıyoruz. Aşırı yoğun bir sıcaklık var. Bu şekilde günü geçirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Yiğit Yusuf Özçelik, havanın aşırı sıcak olduğunu ifade ederek, serinlemek için soğuk içecek tükettiğini dile getirdi.

Kırklareli'nde daha önce böyle bir sıcağa maruz kalmadığını anlatan Özçelik, "Dışarı çıkarken güneş kremi sürdüm ve genelde gölgede durmaya çalışıyorum. Gölge bile sıcak esiyor." dedi.

Özçelik, mümkün olmadıkça dışarı çıkmamaya çalıştığını kaydetti.