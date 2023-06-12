Edirne'de yüksek gerilim hattına kapılan leyleğin yavruları babaları tarafından besleniyor

EDİRNE'de anneleri yüksek gerilim hattına kapılarak ölen leyleğin 3 yavrusu ortada kaldı. Yavruları almak için giden Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yavrulara erkek leyleğin sahip çıktığını fark edince, onları doğal yaşamından koparmamak için yuvalarında bıraktı.Leyleklerin göç yollarından olan Edirne'de, Havsa ilçesi Necatiye köyüne gelen leylekler yüksek direklere yuvalar yaptı. Dişi leyleklerden biri yuvasının bulunduğu direkte, yüksek gerilim hattında akıma kapılarak öldü. Dişi leylek ölünce elektrik direğinde yaptığı yuvadaki 3 yavrusu ortada kaldı. Durumu gören köylülerin ihbarıyla bölgeye Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile direkteki akımı kesmek için Trakya Elektrik Dağıtım (TREDAŞ) ekipleri sevk edildi. Yavruları kurtarmak için bölgeye gelen ekipler, yuvaya gelen erkek leyleği gördü. Ekipler, yavru leylekleri doğal yaşamından koparmamak için duruma müdahale etmeden erkek leyleğin bakımına bıraktı.

'ONLARI ÖKSÜZ BIRAKMAYACAĞIZ'

Necatiye köyü muhtarı Semih Aktan, yavrular için üzüldüklerini belirterek, Anne leylek yüksek gerilime kapıldıktan sonra öldüğünü fark ettik. Biz de Doğa Koruma ve Milli Parkları arayarak yavrulara sahip çıkılmasını talep ettik. Onlar da sağ olsunlar geldiler ama babanın da yavruları beslediğini görünce müdahale edilmedi. Şu anda babaları besliyor yavruları. Bunlar bu yıl ilk defa buraya yuva yaptılar. Başka yerlere yapıyorlardı ama köyün bu bölgesinde ilk defa yuva yaptılar. Maalesef anne yüksek gerilime kapılınca kaybettik. Biz artık bundan sonra takip edeceğiz onları. Eğer baba leylek bakımı bırakırsa biz tekrar ekipleri arayıp yavruları almalarını sağlayacağız. Leylekleri öksüz bırakmayacağız dedi.

'KÖYLÜ OLARAK ÇOK ÜZÜLDÜK'

Köy sakinlerinden Yıldıray Yaşa da, annenin ölümünden üzüntü duyduklarını söyledi. Yaşa, Bunlar birçok yerde köyde yuva yapıyorlardı, bu yıl ilk kez buraya yuva yaptılar. Gördüğümüz kadarıyla dişi leylek elektrik tellerine çarpıp ölmüş. Köylü olarak çok üzüldük. Baba leyleğin yavruları beslemeye devam ettiğini gördük. Gerekirse köylü olarak yavrulara sahip çıkacağız. Bu leylekler bizim için yazı müjdeleyen hayvanlar. Onun dışında doğada da faydaları var. Yılan ve kurbağa gibi canlılarla besleniyorlar. Dolayısıyla çeltikle uğraşan çiftçilere de fayda sağlıyorlar. Çok üzüldük köylü olarak, eğer erkek leylek beslemezse yavruları biz de sahip çıkacağız diye konuştu. (DHA)