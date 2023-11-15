Edirne'de Yoğun Sis Selimiye Camisi'ni Gözden Kaybettirdi

Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Tarihi Selimiye Camisi ise sis nedeniyle görünmez hale geldi. Sürücüler zorluk yaşarken, polis ekipleri önlem aldı.

EDİRNE'de, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü, tarihi Selimiye Camisi ise gözden kayboldu.

Edirne, sabah saatlerinde yoğun sisin etkisine girdi. Hava sıcaklığının 16 derece olduğu kentte, görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Kentin simgesi tarihi Selimiye Camisi, sisten görünmez hale geldi. Sürücüler zaman zaman trafikte ilerlemekte zorluk çekerken, polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem aldı. Yayalar, yolun karşısına geçerken dikkatli olmaları yönünde uyarıldı. Sis, ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmeye başladı. (DHA)