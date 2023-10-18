Edirne'de Tren İstasyonunda Yangın Çıktı

Edirne'de, tren istasyonunun eski ısıtma merkezinde yangın çıktı.

Edirne'de hurda malzemelerin geri dönüşüme kazandırılması amacıyla, kullanılmayan ısıtma merkezindeki parçaların kesiminin yapıldığı esnada yangın çıktı. Kazanların kaynak makineleriyle kesimi sırasında sıçrayan kıvılcım bir anda büyüyerek, yangına neden oldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 acil sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler bölgede hemen çalışmalarına başlarken, dumanların yayılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şubesi ekipleri, yolu kısa süreliğine trafiğe kapatıp, önlem aldı.

Dumanları görüp bölgeye gelen İstasyon Mahallesi Muhtarı Çorbacı, kullanılmayan malzemelerin kesimi yapıldığı esnada depo içerisinde kalan yakıtlar nedeniyle yangın çıktığını ve ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekiplerinin gelerek müdahale ettiğini söyledi.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler bölgeden ayrıldı. - EDİRNE