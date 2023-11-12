Edirne'de trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Keşan istikametinden İpsala istikametine giden İ.V. yönetimindeki 16 AOL 383 plakalı tır, Dörtyol Kavşağı'nı geçtikten sonra yaya Okan Turna'ya (41) çarptı. Kazada Turna ağır yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Okan Turna ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis kazanın ardından durmayarak devam eden tır sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ve yol üzerindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarından tırın İpsala Gümrük Kapısı Tır Parkı'nda olduğunu tespit eden polis, yaptığı incelemede tırın önünde hasar olduğunu belirledi. Sürücü İ.V, gözaltına alınırken, ağır yaralanan Okan Turna doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE