Edirne'de TCDD'ye ait eski kazan dairesinde yangın çıktı

EDİRNE'de, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait eski kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edirne'de TCDD'ye ait eski kazan dairesinde hurda malzemelerin kaldırıldığı esnada yangın çıktı. Eski kazan dairesinde geri dönüşüme kazandırılmak için kullanılmayan malzemelerin kesimi yapıldığı esnada depo içerisinde kalan fuel oil yakıtları nedeniyle binada dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri duman nedeniyle güzergahı kısa süreliğine araç trafiğine kapattı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çakışmasıyla yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. (DHA)