Edirne'de tarihi çeşme trafiği etkilediği için başka bir yere taşınıyor

Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla Mezarlık Çeşmesi'nin bulunduğu yerden alınarak trafiği etkilemeyecek bir alana taşınması için çalışmalar başlatıldı.

Edirne'de uzun yıllardır kaldırılması gündeme gelen Mezarlık Çeşmesi'nin, Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla bulunduğu yerden alınarak başka bir yere taşınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Saraçlar Caddesi ile Köprübaşı Caddelerinin birleştiği Lozan caddesine bağlanan noktada yer alan, halk arasında tarihi çeşme olarak nitelendirilen çeşmenin, trafiği olumsuz etkilemesi nedeniyle bulunduğu alandan kaldırılması için çalışmalar başladı. Ekipler çeşmenin etrafını titizlikle açıyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, geçtiğimiz gün kentteki trafik konusuna el atarak bazı bölgelerde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler doğrultusunda kentte bulunan ve Tunca Köprüsü'ne bağlantıyı sağlayan Saraçlar Caddesi ile Köprübaşı Caddelerinin birleştiği noktada yer alan çeşmenin bulunduğu alandan kaldırılmasına karar verildi. Valilik talimatıyla çeşmenin başka bir alana taşınması için çalışmalar başladı. Çeşmenin bulunduğu yerden alınıp 25 Kasım Stadyumu'nun köşesine taşınarak trafiğin rahatlatılması hedefleniyor.

Bazı Edirneli tarihçiler ise, 1840'lı yıllarda Filibe Nazırı Hüseyin Naili tarafından yapılan Mezarlık Çeşmesi'nin restore edilerek tarihe kazandırılması gerektiğini ifade ediyor.