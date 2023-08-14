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Edirne'de tarihi Asker Hastanesi'nin duvarı yıllardır leyleklere yuva oluyor

Yaşam Haberleri

Edirne'de tek duvarı kalan tarihi asker hastanesi göçmen kuşu leyleklere yuva oldu. Osmanlı İmparatorluğu, Sultan 2'nci Abdülhamit döneminde yapılan Edirne Merkez Asker Hastanesi zamanla harabeye korunamayarak geriye sadece tek bir duvarı kaldı. Günümüzde ise göçmen kuşların yuvası haline gelen tarihi Asker Hastanesi'nin tek duvarında leylekler yuva kurarak yavrularını büyütüyor.

Edirne'de tarihi Asker Hastanesi'nin duvarı yıllardır leyleklere yuva oluyor

Ecdat yadigarı Edirne Askeri Hastaneden kalan tek duvar, leyleklere yuva oldu

EDİRNE - Edirne'de tek duvarı kalan tarihi asker hastanesi göçmen kuşu leyleklere yuva oldu.

Osmanlı İmparatorluğu, Sultan 2'nci Abdülhamit döneminde yapılan Edirne Merkez Asker Hastanesi zamanla harabeye korunamayarak geriye sadece tek bir duvarı kaldı.

Balkan Savaşları esnasında yaralı askerlerin ameliyatları dahi yapılan tarihi hastane maalesef zamanla tahribatlara uğrayarak nerdeyse yok oldu. Geriye kalan hastanenin tek duvarı ise estetik görüntüsü ve mimari yapısıyla görenlerin ilgisini çekerek adeta tarihe tanıklık ediyor.

Günümüzde ise göçmen kuşların yuvası haline gelen tarihi Asker Hastanesi'nin tek duvarında leylekler yuva kurarak yavrularını büyütüyor. Edirneli vatandaşlar ise leyleklerin yılardır hastaneden geriye kalan tek duvarda sürekli yuva yaptıklarına tanıklık ettiklerini belirtti.

"15 Yıldır bu leylekleri görüyorum"

Edirneli vatandaşlardan Mehmet Özdemir, leyleklerin her yıl Askeri Hastane duvarında yavrularını büyüttüğünü belirterek, "Ben yaklaşık 15 yıldır sürekli bu leylekleri görüyorum. Yavrularını beslemek için gagalarıyla yuvaya yiyecek götürürdü. Anne leylek yavrularına su içirir ve yavrularını büyütür" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Yaşam

Osmanlı Devleti Edirne Merkez Edirne Yaşam Haberler

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