Edirne'de Sis Etkili Oldu, Tarihi Eserler Sisle Kaplandı

Edirne'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi eserler sis ile kaplandı. Polis ekipleri trafikte yoğunluk yaşanmaması için önlem aldı. Sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

EDİRNE'de sis etkili oldu, görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi eserler, sis ile kaplandı.

Kent, sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Kentin simgelerinden Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi eserler, sis ile kaplandı. Sis nedeniyle görüş mesafesi de yer yer 30 metreye kadar düştü. Trafikte yoğunluk yaşanmaması için polis ekipleri, önemli noktalarda önlem aldı. Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyo