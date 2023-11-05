Edirne'de şimşekler geceyi aydınlattı

EDİRNE - Edirne'de şimşeklerin çakışı sırasında ortaya kartpostallık fotoğraflar ortaya çıktı.

Edirne'de dün sabahtan itibaren etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, şimşekler ise geceyi aydınlattı. Yağışlar sırasında çakan şimşeklerin geceyi aydınlatması da kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.