Edirne'de şiddetli fırtına nedeniyle çatılar aracın üzerine uçtu

Edirne'de şiddetli fırtına nedeniyle kopan çatılar park halindeki aracın üzerine uçtu.

Edirne'de şiddetli fırtına ve sağanak etkili oluyor. 1 Murat Mahallesi'nde bir evin çatısı şiddetli fırtına nedeniyle uçtu. Park halindeki bir aracın üzerine düşen çatı, araçta hasara neden oldu. O esnada araçta kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Fırtına etkisini sürdürüyor. - EDİRNE