Edirne'de şiddetli fırtına nedeniyle çatılar aracın üzerine uçtu
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Edirne'de şiddetli fırtına nedeniyle kopan çatılar park halindeki aracın üzerine uçtu. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi.
Edirne'de şiddetli fırtına nedeniyle kopan çatılar park halindeki aracın üzerine uçtu.
Edirne'de şiddetli fırtına ve sağanak etkili oluyor. 1 Murat Mahallesi'nde bir evin çatısı şiddetli fırtına nedeniyle uçtu. Park halindeki bir aracın üzerine düşen çatı, araçta hasara neden oldu. O esnada araçta kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Fırtına etkisini sürdürüyor. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam