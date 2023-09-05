Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerinin ardından Edirne'de yağmurlu hava etkili oldu. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Edirne'de sağanak yağış

EDİRNE - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerinin ardından Edirne'de yağmurlu hava etkili oldu.

Edirne'de günler öncesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerinin ardından sağanak yağış etkili oldu. Yağmur yağışıyla birlikte sıcak hava etkisini kaybederek 18 dereceye kadar düştü.

Aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, etkili olan sağanakla birlikte rahat bir nefes aldı. Gök gürültüsü ve şimşek çakmasının ardından hafif şekilde başlayan ve etkisini artıran yağış sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler ve zor anlar yaşadı.

Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmurdan korunmak için tarihi çarşılara sığınırken, yoluna devam edenler ise yanlarına aldıkları şemsiyeler il kafalarına geçirdikleri poşetlerle yağmurdan korunmayı tercih etti.

Edirne'de yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kurak geçen yaz mevsiminin ardından etkili olan sağanak yağış nedeniyle mutlu olduklarını ifade ettiler.

Yağışın belli aralıklarla Perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.