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Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için şemsiyelerini kullanırken, bazıları ise yağışın azalmasını bekledi. Hava sıcaklığının 11 derece olduğu kentte sağanak yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.