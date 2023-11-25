Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için şemsiyelerini kullanırken, bazıları ise yağışın azalmasını bekledi. Hava sıcaklığının 11 derece olduğu kentte sağanak yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah saatlerinde başlayan yağış zaman zaman etkisini artırdı.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağışın azalmasını bekledi.
Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Yaşam