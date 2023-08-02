Edirne'de Roman Soykırımı Anma Etkinliği Düzenlendi

Edirne Kent Konseyi Roman Çalışma Grubu tarafından düzenlenen etkinlikte, 2 Ağustos 1944'te Auschwitz kampında öldürülen Romanlar için Meriç Nehri kıyısında anma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, soykırımda hayatını kaybedenler saygı ve rahmetle anıldı.

Edirne'de, 2 Ağustos 1944'te Auschwitz kampında öldürülen Romanlar için Meriç Nehri kıyısında anma etkinliği düzenlendi.

Edirne Kent Konseyi Roman Çalışma Grubunca düzenlenen etkinlikte katılımcılar nehir kıyısında toplandı.

Çalışma grubunun sözcüsü Turan Şallı, burada yaptığı konuşmada, soykırımda hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

Şallı, 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın işgal ettiği topraklarda yaşayan binlerce Roman'ın esir kamplarına gönderildiğini ve hayatlarını kaybettiğini dile getirdi.

Soykırımın insanlık suçu olduğunu belirten Şallı, "Bugün, 2 Ağustos 1944 tarihinde 3 bine yakın Roman'ın sistematik olarak katledilmesinin 79. yıl dönümü. Avrupa coğrafyasında varlık gösteren tarihsel adıyla Çingeneler her dönemde toplumsal ayrıştırma, şiddet, zulüm görmüştür. Farklı tarihlerde ölüm cezalarına, soykırıma maruz kalmışlardır. Günümüzde de halen Avrupa'nın çoğu ülkesinde toplumsal ayrımcılığın izlerini görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer ise 2. Dünya Savaşı'nda binlerce Roman'ın yaşamını yitirdiğini belirtti.

Böyle acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Zafer, "Yüz yıllardır birlikte yaşadığımız kardeşlerimiz ne Osmanlı döneminde ne de Cumhuriyet tarihimiz boyunca en ufak bir sorun yaşamadan kardeşçe yaşamış ve eşit haklara sahip olmuşlardır. Fakat Nazi Almanyası döneminde binlerce Romanın hayatını kaybettiğini biliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından katledilen Romanlar anısına Meriç Nehri'ne çiçek bırakıldı.

Anma etkinliğine sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Romanlar katıldı.