Edirne'de pencere camını silerken düşen kadın hayatını kaybetti

EDİRNE'de 5'inci kattaki evininin pencere camını silerken dengesini kaybedip, apartmanın bahçesine düşen Sevil Diri (44), yaşamını yitirdi.

Olay, Fatih Mahallesi Ali Rıza Ataktürk Caddesi'ndeki Doğukent Apartmanı C Blok'ta meydana geldi. Evli ve 1 çocuk annesi Sevil Diri, pencerenin camını silerken dengesini kaybedip apartmanın bahçesindeki beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Diri'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.