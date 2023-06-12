Edirne'de ölen leyleklerin yavruları köy sakinleri tarafından takip ediliyor

Edirne'nin Necatiye köyünde yüksek gerilime kapılarak ölen 3 yavru leyleğin anneleri sürekli takip ediliyor. Köy sakinleri, yavrulara zarar gelmemesi için durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi. Ekipler, erkek leyleğin yavrularına baktığını belirledi ve yavruların doğal yaşamından koparmayacaklarını ifade etti.

Edirne'de Necatiye köyü sakinleri, anneleri yüksek gerilime kapılıp ölen 3 yavru leyleği sürekli takip ediyor.

Bahar aylarında kente gelen leylekler Necatiye Köprüsü yanındaki aydınlatma direğine yuva yaptı.

Üç yavrusu olan leyleklerden dişi olan iki gün önce yüksek gerilim hattına kapılarak öldü.

Köy sakinleri anneleri ölen olan yavrulara zarar gelmemesi için durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.

Köye gelen ekipler, yuvada yaptıkları incelemede erkek leyleğin yavrularına baktığını belirledi.

Bu durumda yavruları doğal yaşamından koparmayacaklarını ifade eden ekipler, köy sakinlerinden, erkek leyleğin yuvayı terk etmesi halinde kendilerine haber vermelerini istedi. Köy sakinleri o günden bu yana yuvayı gözlüyor.

Köy muhtarı Semih Aktan, AA muhabirine, duruma üzüldüklerini, yuvayı devamlı gözlediklerini, erkek leyleğin yuvaya gelmediğini fark eder etmez durumu yetkililere bildireceklerini söyledi.

Aktan, yavruların büyüyüp göçlerine de tanık olmayı istediklerini ifade etti.

Köy sakinlerinden Talat Akın ise ölen leyleği yol üzerinde cansız gördüğünde çok üzüldüğünü belirterek, "Çok üzüldüm. Yuvada tek bir tane leylek duruyor artık. Baba leylek yavrulara bakıyor. Ben her türlü yardımı yaparım." dedi.