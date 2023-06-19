Edirne'de Lavanta Tarla Günleri'nde Kadınlar Halay Çekti

Edirne'de bir araya gelen kadınlar lavanta tarlasında halay çekti

EDİRNE - Edirne'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Lavanta Tarla Günleri' çerçevesinde lavanta tarlasında damat halayı çekildi. Trakya havaları eşliğinde oynanan halayda ortaya birbirinden renkli güzel görüntüler çıktı.

Edirne Valiliği himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün düzenlediği Lavanta Tarla Günleri etkinliğinin bu yıl 6'ncısı gerçekleştiriliyor. Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde bulunan lavanta bahçesinde onlarca kişi aynı anda damat halayı çekti. Vatandaşların Trakya havaları eşliğinde saatlerce süren eğlencesi ortaya birbirinden renkli görüntüler çıkardı. Lavanta bahçesine akın eden vatandaşlar, doyasıya eğlenmenin tadını çıkardığını söyledi.

Lavantaların tonlarını fon olarak kullanan vatandaşlar şapka ve gözlük gibi aksesuarlarda kullanarak fotoğraflar çekildi. Lavanta tarlasını görüntülemek isteyen çok sayıda fotoğraf tutkunları da lavanta tarlasında yerini aldı. Önümüzdeki günlerde başlatılacak hasat ile elde edilecek ürünler, enstitü bünyesinde bulunan tesislerde lavanta yağı olarak üretilecek.