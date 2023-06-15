Edirne'de Lavanta Tarla Günleri başladı

EDİRNE'de, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Lavanta Tarla Günleri, gerçekleştirilen törenle kapılarını ziyaretçilere açtı. Mor renkle kaplı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü (TTAE) bahçesinde düzenlenen açılışa gelen çok sayıda vatandaş, doğa harikası manzarada fotoğraf çekilerek anı kayıt altına alırken, temsili lavanta hasadı gerçekleştirildi.

Edirne'de 2015 yılında Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü (TTAE) tarafından ekilen lavanta bitkisinin mor renkle kapladığı tarlalarda geleneksel hale dönüştürülen 'Lavanta Tarla Günleri'nin bu yıl 6'ncısı gerçekleştiriliyor. Kentte TTAE'nin Karaağaç Mahallesi Lozan Caddesi üzerindeki tarlasında 15-20 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen etkinliğin açılışı ise bugün gerçekleştirildi. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Belediye Başkanı Recep Gürkan, TTAE Müdürü Adnan Tülek ve çok sayıda vatandaşın katıldığı açılışta, temsili lavanta hasadı yapılırken, gelen ziyaretçiler de bol bol fotoğraf çekildi.

Etkinlik kapsamında konuşmaların ardından Vali Kırbıyık, Belediye Başkanı Gürkan ve etkinliğe katılanlarla birlikte temsili lavanta hasadı yapıldı. Edirne Belediye Bandosu'nun da konser verdiği açılışta tarlayı ziyarete gelenler fotoğraflar çekilerek anı ölümsüzleştirdi.