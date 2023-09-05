Edirne'de Kuvvetli Yağış Etkili Oldu

1) EDİRNE'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün 'kuvvetli yağış' uyarısının ardından Edirne'de yağmur yağışı başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kuvvetli yağış' uyarısında bulunmasının ardından Edirne'de sabah saatlerinde yağmur yağışı başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için kapalı alanlar ve saçak altlarına sığındı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte sürücüler zaman zaman güçlük yaşadı. Trafik ekipleri önemli noktalarda önlem alarak, trafik akışını sağladı. Hava sıcaklığının 21 derece olduğu kentte, yağışın gün içinde de etkisini artırarak devam edeceği belirtildi.