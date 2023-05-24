Edirne'de Köprü Korkuluklarına Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Edirne'de köprü korkuluklarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü Trakya Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Edirne'de köprü korkuluklarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
S.K. idaresindeki 59 TT 076 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı üzerindeki köprü korkuluklarına çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Yaşam