Edirne'de kaybolan üniversite okutmanı aranıyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde geçen çarşamba günü evinden ayrılan üniversite okutmanı Gökcan Tazeler'in bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde geçen çarşamba günü evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan üniversite okutmanı Gökcan Tazeler (37) cep telefonundan en son sinyal alınan Radyolink Yolu mevkisinde aranıyor.

Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda İngilizce okutmanlığı yapan evli ve 1 çocuk babası Gökcan Tazeler'den, geçen çarşamba günü, saat 10.00 sıralarında Yeni Mahalle'deki Zirve Konutları'danki evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Tazeler için arama çalışması başlatıldı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve gönüllü ekipler, bugün Gökcan Tazeler'in cep telefonundan en son sinyal alınan Radyolink Yolu mevkisinde arama çalışması başlattı. Ekipler, bölgede koridor oluşturup, 3'erli gruplar halinde tarama yaparak, kayıp Tazeler'i bulmaya çalıştı. Arama çalışmalarına Gökcan Tazeler'in eşi Damla Suna Tazeler de katıldı. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda Tazeler'e ait bir ize rastlanmadı. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.