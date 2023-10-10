Edirne'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Yaşam Haberleri
Edirne'de R.K. idaresindeki otomobil, Ş.Ö. yönetimindeki kamyonla çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü TÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Edirne'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
R.K. idaresindeki 34 DPC 756 plakalı otomobil, Ş.Ö. yönetimindeki 16 VN 254 plakalı kamyonla Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Yerleşkesinde çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü yerleşke içerisindeki TÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA / Yaşam