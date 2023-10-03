Edirne'de kamyonetle cipin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Edirne Koca Sinan Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, kavun yüklü kamyonet ile cip çarpıştı. Kazada cipte bulunan bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Edirne'de kamyonetle cipin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Koca Sinan Mahallesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen 22 ACG 744 plakalı kavun yüklü kamyonet, M.D'nin kullandığı 22 BD 670 plakalı ciple çarpıştı.
Çarpışma sonucu savrulan cip, park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi. Kazada cipte yolcu olarak bulunan S.D. yaralandı.
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırılan S.D'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan polis ekipleri kaza sonrası kaçarken plakasını düşüren kamyonet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.