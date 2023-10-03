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Edirne'de kamyonetle cipin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Edirne Koca Sinan Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, kavun yüklü kamyonet ile cip çarpıştı. Kazada cipte bulunan bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.