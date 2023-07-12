Edirne'de İş Merkezinden Düşen Avukat Hayatını Kaybetti

Edirne'de Abdurrahman Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin 5. katındaki pencereden düşen avukat Ünal Eral hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Eral'ın hayatını kaybettiği belirlendi.