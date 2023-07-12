Edirne'de İş Merkezinden Düşen Avukat Hayatını Kaybetti
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Edirne'de Abdurrahman Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin 5. katındaki pencereden düşen avukat Ünal Eral hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Eral'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Edirne'de bir iş merkezinin 5'inci katındaki pencereden düşen avukat hayatını kaybetti.
Abdurrahman Mahallesi Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan Caddesi'ndeki bir iş merkezinin 5'inci katındaki pencereden zemine düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, avukat Ünal Eral'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Eral'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Yaşam