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Edirne'de Hafriyat Kamyonu Kaza Yaptı, Yol Trafiğe Kapandı

Edirne'de bir hafriyat kamyonunun açık kalan damperi yön levhasına çarptı ve kaza nedeniyle Kapıkule-Edirne kara yolu bir süre trafiğe kapandı.