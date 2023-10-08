Edirne'de çıkan yangın tren yoluna sıçradı

Edirne'nin Yıldırım Mahallesi'nde çıkan yangın, tren yoluna sıçradı ve Bulgaristan'dan gelen lojistik treni 3 saat bekletti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın tren yoluna sıçradı, uluslararası lojistik tren seferi durdu

EDİRNE - Edirne'de ağaçlık alanda çıkan yangın tren yoluna sıçradı. Bulgaristan'dan gelen lojistik treni 3 saat beklemek zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Yıldırım Mahallesi Karakiraz mevkiinde ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının tren yoluna sıçraması nedeniyle Bulgaristan Sofya'dan aldığı lojistik yükü götüren tren seferleri durdu. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Soğutma işlemlerinin ardından TCDD'ye ait çekici tren, Avrupa'dan gelen lojistik konteynırları alarak İstanbul istikametine devam etti.

Yangının çıkması sonucu itfaiyeye haber veren çiftçi Hasan Yıldırımlı, olay yerine gelerek son günlerde bu ve benzeri yangınların çok oluşmaya başladığını belirterek, "Yangın çıktığını görünce hemen itfaiyeye haber verdim. Kim yada kimler neden yakıyor anlamadım" dedi.