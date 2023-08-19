Edirne'de Camide Namaz Kılan Kişinin Cep Telefonu Çalındı

Edirne'de Lari Camisi'nde namaz kılan bir kişinin cep telefonu çalındı. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edirne'de bir kişinin camide namaz kıldığı sırada cep telefonu çalındı.

Sabuni Mahallesi'ndeki Lari Camisi'ne cuma namazı için gelen Abbas Ulgen, telefonu seccadenin yanına koyup namaz kılmaya başladı.

Namazı tamamladıktan sonra cep telefonunun olmadığını fark eden Ulgen, camideki vatandaşlarla birlikte telefonunu aradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caminin güvenlik kameralarını inceledi.

Ulgen'in cemaatle birlikte cep telefonunu aradığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Caminin müezzini Selahattin Razlık, gazetecilere yaptığı açıklamada, istenmeyen bir olayın yaşandığını söyledi.

Zaman zaman camilerde hırsızlık olayının yaşandığını belirten Razlık, "Camiye namaz kılmaya gelen ağabeyimiz telefonunu kapatıp yan tarafına koymuş. Selam verdikten sonra tam çıkarken telefonunun yok olduğunu görüyor. Polis ekipleri kameraları inceledi, çalışma yaptı. Camilerde olmaması gereken olaylar bunlar. Son zamanlarda birkaç camide daha hırsızlık olayı yaşandı." diye konuştu.