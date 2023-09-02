Edirne'de Bulgaristan sınırındaki orman yangınına önlem

Bulgaristan sınırında çıkan orman yangınının Türkiye tarafına sıçramaması için Edirne'de önlem alındı. Bulgaristan tarafında devam eden yangına komşu ülke ekipleri müdahale etti. Sınır hattındaki yangının Türkiye tarafına sıçraması ihtimaline karşı bölgede önlem alındı.