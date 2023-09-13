Edirne'de bir evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Edirne'nin Kirişhane mevkiinde bir evin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlı müdahaleyle söndürüldü. Alevlerin arasında kalan bir mutfak tüpü ise güvenli bir noktaya taşındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne'de bir evin bahçesinde çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü. Alevlerin arasında kalan bir mutfak tüpü ise ekipler tarafından hızlıca güvenli noktaya taşındı.

Alınan bilgilere göre, Edirne'nin Kirişhane mevkiinde ismi öğrenilemeyen bir şahsa ait evin bahçesindeki palet ve odunlar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürerek eve sıçramasının önüne geçti. Alevlerin arasında kalan bir mutfak tüpü ise ekipler tarafından hızlıca güvenli noktaya taşındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE