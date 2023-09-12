Edirne'de Anız Yangını Zincirleme Trafik Kazasına Neden Oldu

Edirne'de meydana gelen anız yangını sonucu görüş mesafesinin azalmasıyla birlikte zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi yaralandı. Yangının failinin bulunması için soruşturma devam ediyor.

Edirne'de yakılan anız dumanının görüş mesafesini etkilemesi sonucu meydana gelen 2 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına neden olan yangının failinin bulunması için başlatılan soruşturma sürüyor.

Edirne-İstanbul TEM Otoyolu'nun Köseömer mevkisinde 10 Eylül Pazar günü henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıkmış, dumanın görüş mesafesini olumsuz etkilemesi nedeniyle 8 otomobil, 3 tır ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelmişti.

Kazada araçlardaki 2 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı. Yaralananlardan birçoğu kaldırıldıkları Edirne Devlet Hastanesi ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerindeki tedavileri sonrası taburcu edilmişti.

Kaza sonrası Edirne ve Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatılmıştı.

Yangının çıkış yeri kazanın olduğu bölgeye yaklaşık 2 kilometre uzaktaki Kırklareli'ne bağlı Arizbaba köyü yakınları olarak belirlendi.

Jandarma köyde ifade alma işlemini sürdürüyor.

Arizbaba Köyü Muhtarı Nurettin Gökay, AA muhabirine, kazada ölen kişilere rahmet yakınlarına ise başsağlığı diledi.

Köylerinin yakınında çıkan mera yangınının jandarma ekipleri tarafından araştırıldığını ifade eden Gökay, "Yangının nedeni bilinmiyor fakat bizim köye yakın bir yerden çıkıyor ve TEM otoyoluna kadar gidiyor. Bazı kişilerin çöplerini yakarken yangının çıktığı da söyleniyor. Ekiplerin incelemesini bitirmesini bekliyoruz." dedi.