Edirne'de Anız Yangını Okul ve Otoparka Sıçramadan Söndürüldü

Edirne'de çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek yakın alanda bulunan okul ve otoparka sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Edirne'de çıkan anız yangını rüzgarında etkisiyle büyümesinin ardından yakın alanda bulunan okul ve otoparka ulaşmadan itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Yangın, Edirne otogarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasadı yapılan ürünlerin bulunduğu tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Anız yangının büyümesiyle alevler çevredeki ağaçlara sirayet etti. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını itfaiye ekipleri söndürmek için büyük çaba harcadı. Yangın, yakın alanda bulunan okula ve otoparka sıçramadan ekipler tarafından söndürüldü.

Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE