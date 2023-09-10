Edirne'de Anız Ateşi Nedeniyle Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 36 Yaralı
Edirne'de tarlada yakılan anız ateşinden çıkan dumanın kapladığı TEM otoyolunda, 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.
Dha YURT BÜLTENİ -8
ANIZ ATEŞİNDEN DUMAN KAPLAYAN TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA: 1 ÖLÜ, 36 YARALI
EDİRNE'de tarlada yakılan anız ateşinden çıkan dumanın kapladığı TEM otoyolunda, 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.
Tarlada yakılan anız ateşinden çıkan duman görüş mesafesini düşürünce, saat 14.30 sıralarında TEM otoyolunun Edirne'nin Köseömer mevkisinde kaza meydana geldi. 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ekip, gönderildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. TEM otoyolu Edirne-Babaeski arası trafiğe kapatırken, araçlar D-100 kara yoluna yönlendirildi.