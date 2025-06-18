Edirne'de 8. Lavanta Tarla Günleri Başladı

EDİRNE'de bu yıl 8'incisi düzenlenen Lavanta Tarla Günleri, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün ıslah alanındaki lavanta tarlasında başladı.

Edirne Valiliği tarafından bu yıl 18-22 Haziran tarihleri arasında 8'incisi düzenlenen 'Lavanta Tarla Günleri', açılış ve beraberindeki hasat etkinliğiyle başladı. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün (TTAE) ıslah bahçesindeki 2 dönümlük alanda olgunluğa ulaşan lavantalar sembolik olarak hasat edildi ve ardından yağı çıkarıldı. Etkinliğe Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, TTAE Müdürü Adnan Tülek ile kurum ve kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kentte her yıl vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hasat etkinliğinde, bu yıl duyurunun yapılamaması nedeniyle katılım oldukça az oldu.

'2015'TEN BERİ ÜRETİM YAPIYORUZ'

Etkinliğin açılışında konuşan TTAE Müdürü Adnan Tülek, lavantanın dünyadaki en önemli uçucu bitkilerinden olduğunu belirterek, "Lavanta dünyadaki en önemli uçucu yağ bitkilerinden bir tanesi. Biz enstitü olarak bakanlığımızın bize vermiş olduğu görev çerçevesinde 2015 yılında bu çalışmalara başladık. Tabii bu çalışmalara başlarken de komşu ülke Bulgaristan'da biliyorsunuz araştırma enstitüsü var. 100 yıllık bir geçmiş köklü çalışmaları içeriyor, oldukça tecrübeliler bu konuda. Bu kapsamda da onlarla ortak iş birliği çalışmaları yürüttük ve 2015 yılında şu anda görmüş olduğumuz bahçemizi kurduk. Burada dünyada ticareti yapılan önemli olan değer gören lavantanın çeşitlerini getirerek üretimlerini gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda ilerleyen dönemde bölgedeki çiftçilerimiz de üretimlere başladı. Tabii burada biz işin tarımsal üretim boyutuyla ilgili kısmındayız. Bunun yanında lavanta, gerçekten güzel bir bitki. Dolayısıyla bir turizm değeri olan bir bitki." dedi.

'KATMADEĞERİ OLAN BİR BİTKİ'

Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı da, Edirne tarımının ve üreticisinin potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi. Subaşı, "Lavanta Edirne çiftçisinin bildiği buğday, arpa, ayçiçeğinden ya da çeltikten biraz farklı ve katma değeri olan endüstriyel bir bitki. Dünyada da tarım alanları içerisinde çok büyük alanlarda ekilmemekte. Türkiye'de aşağı yukarı 50 bin dekar civarında lavanta ekimi gerçekleşmekte ama son yıllarda bunun ekonomik değerinin de yüksek olması çiftçilerin de ilgisini çekmektedir. Dolayısıyla bundan sonra da yağından, kozmetik değerlerinden, turizm değerlerinden mutluluk veren, stres azaltan özelliklerden dolayı Edirne çiftçisi zaten basiretli, geleceği gören, yeniliklere kendisini kolayca adapte eden bir çiftçi olduğu için eğer burada bir ekmek görürse tahmin ediyorum ki bu işe de el koyacaktır. Çünkü biz şunu görüyoruz, hangi mesleği icra ederseniz ediniz geleceğinizi akıllı bir şekilde çizmek zorundasınız. Onun için bu manada Edirne çiftçimizin basireti çok önemli" diye konuştu.

Konuşmalar ardından lavanta tarlasında temsili hasat etkinliği yapıldı. Etkinliğe katılanlar, tarlada fotoğraf çekilirken, hasat edilen lavantaların distilasyon ünitesinde hasadı yapıldı.

Haber – Kamera: Olgay GÜLER – Umut IŞIK / EDİRNE,