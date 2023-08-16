Edirne'de 14 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu evi küle çevirdi

Edirne'nin Umurbey Mahallesi'nde yaşayan Örs ailesinin 14 yaşındaki çocuğu, çakmakla oynarken evde yangına sebep oldu. Mahalleli tarafından uyandırılan aile, evden çıkmayı başardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.