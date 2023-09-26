Edirne Belediyesi Mevlid Kandili'nde Vatandaşlara Kandil Simidi İkram Etti

Edirne Belediyesi, Mevlid Kandili'nde Saraçlar Caddesi ve diğer noktalarda vatandaşlara kandil simidi dağıttı. Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan, kandil simidi ikramının tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutlama amacıyla yapıldığını belirtti.

Edirne Belediyesi, Mevlid Kandili'nde vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen kandil simidi ikramı, Mevlid Kandili'nde de devam etti. Edirne Belediye Başkanlığı tarafından Mevlid Kandili nedeniyle Saraçlar Caddesi, camiler ve Halk Ekmek Büfeleri olmak üzere kentin 36 noktasında vatandaşlara toplamda 20 bin adet kandil simidi dağıtıldı.

Saraçlar Caddesi'ndeki dağıtım noktalarında vatandaşlara kandil simidi ikramında bulunan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan, "Bugün Mevlid Kandili. Edirne Belediyesi olarak tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni en içten dileklerimizle kutluyoruz. Mevlid Kandili'nin ülkemize ve bütün insanlığa sağlık, huzur, bereket getirmesini diliyorum. Kandilimiz mübarek olsun" dedi.